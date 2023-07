Brand auf Autofrachter

Vor der niederländischen Küste steht ein Frachter in Flammen und droht zu sinken. (Herman IJsseling / FLYING FOCUS ae / Herman IJsseling)

Der niederländische Fernsehsender bezieht sich in seinem Bericht auf Analysen des Funkverkehrs zwischen Rettungskräften und dem Kapitän. Darin sei die Rede davon, dass ein elektrisches Auto explodiert sei. Der Frachter war mit 3.800 Autos an Bord unterwegs, darunter 25 elektrische Fahrzeuge. Bei dem Unglück kam in der Nacht zu Mittwoch ein Besatzungsmitglied ums Leben, weitere wurden verletzt.

Das Feuer an Bord eines Autofrachters vor der niederländischen Küste ist noch nicht unter Kontrolle. Inzwischen ist das Schiff vor der niederländischen Küste leicht nach Westen abgedriftet. Die Küstenwache teilte mit, die "Fremantle Highway" befinde sich nun etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling.

Schwierige Löscharbeiten

Bergungsspezialisten und Wasserbehörden überlegen nun, wie das Schiff stabilisiert werden kann. Die Küstenwache kühlt das Schiff bisher nur von außen. Sie befürchtet, dass Löschwasser den Frachter zum Kentern bringen könnte. Den Angaben zufolge hat er bereits Schlagseite. Ein Betreten des Schiffs sei noch nicht möglich, vor allem, weil die Risiken, die mit dem Feuer im Inneren verbunden seien, nicht klar eingeschätzt werden können.

Umweltministerin Lemke: "Sind gut vorbereitet"

Bundesumweltministerin Lemke stellte deutsche Unterstützung bei der Bergung des Frachters in Aussicht. Im Deutschlandfunk zeigte sie sich gleichzeitig besorgt. Sollte das Schiff tatsächlich sinken, könne es zu einer Umweltkatastrophe kommen , weil 1.600 Tonnen Schweröl sowie 200 Tonnen Marinediesel an Bord seien. Daher sei es gut, dass Deutschland gerade vor Kurzem gemeinsam mit den niederländischen Behörden eine Katastrophenübung durchgeführt habe. Man sei gut vorbereitet, sagte die Ministerin.

Niederländische Regierung hält Gefahr einer Ölpest für gering

Die Gefahr einer Ölpest für die niederländischen Wattenmeerinseln ist nach Einschätzung des zuständigen niederländischen Ministers gering. Sollte Treibstoff aus dem Frachter ausströmen, würde sich dieser Richtung Norden in die offene See verbreiten, teilte der Minister für Infrastruktur und Wasserverwaltung, Harbers, dem Parlament in Den Haag mit. Er beruft sich dabei auf die Vorhersagen für Wind und Strömung.

Leiter des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer ist besorgt

Etwa 65 Kilometer Luftlinie entfernt von der Unglücksstelle, im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, ist die dortige Verwaltung dennoch besorgt. Der Leiter des Parks, Südbeck, sagte im Deutschlandfunk, man sei sehr alarmiert – vor allem wegen des Schweröls an Bord des Frachters. Die Entfernung zum Naturschutzgebiet sei gering. Sollten sich Strömung oder Windverhältnisse ändern, sei auch der Nationalpark bedroht. Auf eine solche Umweltkatastrophe könne man sich "kaum vorbereiten".

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.