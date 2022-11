Das Hauptverfahren zum Abschuss von Flug MH17 wurde beendet. (AP Pool/ Peter Dejong)

Laut dem Urteilsspruch sollen sie die Rakete besorgt haben, mit der das Flugzeug 2014 über der Ostukraine abgeschossen worden war. Bei den Verurteilten handelt es sich um zwei Männer aus Russland und einen Mann aus der Ukraine. Das Gericht verurteilte sie in Abwesenheit außerdem zu einer Entschädigungszahlung in Millionenhöhe. Da sich die drei Verurteilten in Russland aufhalten, gilt es als unwahrscheinlich, dass sie ihre Strafe verbüßen. Ein weiterer Angeklagter aus Russland wurde dagegen freigesprochen.

Nach Angaben des Gerichts wurde die Rakete im Sommer 2014 von einem Feld in einem Gebiet in der Ostukraine abgefeuert, das zu dem Zeitpunkt bereits vollständig von prorussischen Separatisten kontrolliert worden sei. Zudem habe es sich um eine Rakete aus russischer Produktion gehandelt. Damit bestätigte das Gericht die Untersuchungen internationaler Ermittler. Das russische Außenministerium kündigte an, die Angaben des niederländischen Gerichts zu prüfen.

Am 17. Juli 2014 war die Maschine der Malaysia Airlines auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben; die meisten der Opfer stammten aus den Niederlanden.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.