Chilenen wählen Verfassungsrat. (Esteban Felix/AP/dpa)

Nach Medienberichten gewann das konservative und rechtspopulistische Lager in dem südamerikanischen Land deutlich und wird wohl 33 der 50 Sitze in dem Gremium stellen. Der Rat soll eine neue Verfassung ausarbeiten. Die alte stammt zum Teil noch aus der Militärdiktatur unter General Pinochet. Stimmen aus den Oppositionsparteien hatten bereits erklärt, an der alten Verfassung festhalten zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.