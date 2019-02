US-Präsident Trump hat mit seiner Syrien- und Afghanistanpolitik eine Niederlage erlitten.

Der Senat in Washington sprach sich mit 70 zu 26 Stimmen für eine Initiative aus, die sich gegen einen Abzug von US-Truppen aus beiden Ländern richtet. Eingebracht wurde der Antrag vom republikanischen Mehrheitsführer McConnell. Darin heißt es, die Terrormiliz IS und Extremisten von Al-Kaida stellten weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für die USA dar. Ein überstürzter Abzug amerikanischer Truppen könnte es Terroristen erlauben, sich neu zu formieren, wichtige Regionen zu destabilisieren und ein Vakuum zu schaffen, das vom Iran oder von Russland gefüllt werden könnte.



Trump hatte im Dezember via Twitter ein Ende der US-Militärpräsenz in Syrien angekündigt, weil der IS dort besiegt sei. Amerikanische Geheimdienste erklärten hingegen, die Terrormiliz bleibe gefährlich. Trump hatte außerdem die Streitkräfte angewiesen, Pläne für einen Rückzug von bis zur Hälfte der 14.000 US-Soldaten aus Afghanistan auszuarbeiten.