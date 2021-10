In den Niederlanden sind zwei Männer wegen der Ermordung des Rechtsanwaltes eines Kronzeugen zu jeweils 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Das Strafgericht in Amsterdam erklärte, die Schuld der Angeklagten sei zweifelsfrei bewiesen. Der Mord an dem Anwalt Derk Wiersum steht sehr wahrscheinlich in engem Zusammenhang mit der Ermordung des Kriminalreporters Peter de Vries im Juli.



Wiersum war Verteidiger des Kronzeugen in einem Mordprozess gegen eine Drogenbande. Er wurde im September 2019 vor seinem Wohnhaus erschossen. De Vries wiederum war Vertrauensperson des Kronzeugen. Zuvor war bereits der Bruder des aussagewilligen Zeugen ermordet worden.

