Der Flughafen Schiphol in Amsterdam - hier sind offenbar zahlreiche Menschen aus Südafrika mit der Virusvariante Omocron gelandet. (imago stock&people)

Das bestätigte das niederländische Gesundheitsministerium. Derzeit werde geprüft, ob es sich um die neue Coronavirus-Variante Omicron handele. Rund 600 Fluggäste waren gestern mit zwei KLM-Flügen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol angekommen. Zuvor hatte die niederländische Regierung bereits alle Flugreisen aus dem südlichen Afrika verboten. Passagiere, die bereits auf dem Weg waren, wurden bei ihrer Ankunft getestet und mussten sich anschließend in Quarantäne begeben. Die niederländische Gesundheitsbehörde rief zudem alle seit dem vergangenen Montag aus dem südlichen Afrika eingereisten Personen auf, sich umgehend auf das Coronavirus testen zu lassen. Wegen der sich schnell ausbreitenden Omicron-Variante haben auch zahlreiche andere Länder strenge Reiseregeln in Kraft gesetzt. Die Bundesregierung stuft Südafrika, Namibia, Simbabwe und weitere Länder der Region offiziell ab morgen als Virusvariantengebiete ein. Für Einreisende gilt damit eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht durch negative Tests verkürzt werden. - Mittlerweile gibt es auch in Hessen einen Omicron-Verdachtsfall.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.