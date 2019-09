Gewerkschaften und Arbeitgeber in den Niederlanden plädieren für eine gesetzlich festgelegte Frauenquote bei großen Unternehmen.

In einer Stellungnahme des gemeinsamen Sozial-Ökonomischen-Rates heißt es, in den Aufsichtsräten der börsennotierten Unternehmen sollten mindestens 30 Prozent Frauen sitzen. Das Gremium gilt als das wichtigste Beratungsorgan der Regierung in sozial-ökonomischen Fragen. Die niederländische Regierung will noch in diesem Herbst eine Entscheidung über die Frauenquote treffen, da eine 2013 eingeführte freiwillige Richtlinie nicht zum Erfolg geführt hatte. Derzeit sind bei den großen Unternehmen nur 18 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder Frauen, bei den Vorstandsmitgliedern sind es sogar nur 12 Prozent.