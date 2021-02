Die wegen der Corona-Pandemie verhängte nächtliche Ausgangssperre in den Niederlanden bleibt doch in Kraft.

Nachdem ein Verwaltungsgericht in Den Haag die sofortige Aufhebung der Maßnahme angeordnet hatte, hob ein Berufungsgericht das Urteil am Abend wieder auf. Die Ausgangssperre von 21 Uhr bis 4 Uhr 30 gilt damit weiterhin bis zum Berufungsverfahren am Freitag.



Zuvor hatten das Gericht in Den Haag geurteilt, bei der Ausgangssperre handele es sich um eine weitreichende Verletzung der Bewegungsfreiheit und der Privatsphäre. Dieser ohne Einbeziehung des Parlaments verhängte Eingriff in die Grundrechte sei nicht gerechtfertigt. Die Regierung hatte umgehend Rechtsmittel eingelegt. Sie hatte die seit 23. Januar geltende Ausgangssperre erst in der vergangenen Woche bis Anfang März verlängert.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.