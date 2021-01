In mehreren Städten der Niederlande ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen.

Unter anderem in Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort und Geleen missachteten zahlreiche Personen die Corona-Ausgangssperre. Sie plünderten Geschäfte, warfen Steine auf Polizisten und beschossen sie mit Feuerwerkskörpern. Die Sicherheitskräfte setzten Korrespondentenberichten zufolge Wasserwerfer und Tränengas ein. Laut einer ersten Bilanz der Polizei wurden mehr als 150 Personen festgenommen. Bereits in der Nacht zu Sonntag hatte es Ausschreitungen gegeben.



In den Niederlanden gilt bis zum 9. Februar eine nächtliche Ausgangssperre, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Verstöße werden mit einem Bußgeld von 95 Euro geahndet.

