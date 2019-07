In den Niederlanden tritt heute das sogenannte Burkaverbot in Kraft.

Danach darf gesichtsbedeckende Kleidung wie Burkas oder Schleier in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Ämtern oder auch im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr getragen werden. Wer sich weigert, kann mit einer Geldbuße von mindestens 150 Euro bestraft werden. Das Verbot gilt auch für andere Gesichtsbedeckungen wie Integralhelme oder Sturmhauben. Allerdings ist unklar, ob die neue Regelung strikt durchgesetzt wird. Mehrere Städte sowie auch Krankenhäuser und der öffentliche Nahverkehr kündigten an, dass sie sich nicht daran halten wollen.



Als erstes Land in Europa hatte Frankreich 2011 die Vollverschleierung verboten.