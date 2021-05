Mehrere europäische Länder haben weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt, darunter Irland und die Niederlande.

Für die Niederlande kündigte Regierungschef Rutte an, dass am 5. Juni wieder die Innengastronomie, Museen und Kinos geöffnet würden. Er betonte, man gehe mit der Öffnung ein kalkuliertes Risiko ein. Sollten die Zahlen wieder hochgehen, ändere sich die Situation. Er halte dies aber für unwahrscheinlich. Bereits seit Ende April ist in den Niederlanden die Außengastronomie wieder geöffnet, auch eine umstrittene Ausgangssperre wurde damals aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.