Die Niederlande verschärfen ab heute wieder die Corona-Beschränkungen.

Wie Premierminister Rutte mitteilte, müssen Discos und Nachtclubs schließen. Restaurants dürfen nur noch bis Mitternacht öffnen. Rutte sagte, man müsse die schnelle Verbreitung des Virus abbremsen. Er mahnte seine Landsleute zur Vorsicht.



Die Zahl der Neuinfektionen in den Niederlanden war in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen: Gestern meldeten die Behörden 7.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Allein in einer Diskothek in Enschede nahe der deutschen Grenze hatten sich 600 Menschen infiziert, vor allem Jugendliche. Der Zugang war nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Offenbar gab es aber viele Fälschungen.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.