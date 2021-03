In den Niederlanden endet heute die Parlamentswahl.

Sie war wegen der Corona-Pandemie auf drei Tage angesetzt, um größere Menschenansammlungen in den Stimmlokalen zu vermeiden. Mit dem Ergebnis wird für den späten Abend gerechnet. In Umfragen lag die liberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie von Ministerpräsident Rutte vorn. Dieser ginge bei einem Sieg in seine vierte Amtszeit.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.