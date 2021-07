Journalistenverbände haben mit Betroffenheit und Empörung auf den Anschlag auf einen Journalisten in den Niederlanden reagiert.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Überall, sprach von einem gezielten Versuch, Journalisten einzuschüchtern, die über organisierte Kriminalität berichteten. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen die internationale und die europäische Föderation der Journalisten von einem neuen tragischen Schlag gegen die Pressefreiheit in Europa. Die Organisation Reporter ohne Grenzen forderte umgehende Aufklärung.



Der bekannte Fernsehjournalist Peter de Vries war gestern Abend auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen worden. Er liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.



Der 64-jährige de Vries ist Vertrauensperson eines Kronzeugen im größten Strafprozess der Niederlande um ein kriminelles Netzwerk. Vor knapp zwei Jahren wurde der Anwalt des Kronzeugen auf offener Straße erschossen.

