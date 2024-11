Islamisten-Mord

Niederlande erinnern an ermordeten Publizist und Satirier van Goghs vor 20 Jahren

In den Niederlanden ist an die Ermordung des Filmregisseurs, Publizisten und Satirikers Theo van Gogh vor 20 Jahren erinnert worden. Er war am 2. November 2004 in Amsterdam auf brutale Weise getötet worden, weil er einen islamkritischen Film gedreht hatte.