Der zum Jahresende in Mainz wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in den Niederlanden festgenommene Syrer soll an das Nachbarland ausgeliefert werden.

Das Oberlandesgericht Koblenz ordnete auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Auslieferungshaft an. Der 26-jährige wird verdächtigt, an den Vorbereitungen für einen Terroranschlag in den Niederlanden beteiligt gewesen zu sein.