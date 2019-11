Nach dem ausländerfeindlichen Vorfall bei einem Spiel in der zweiten niederländischen Fußball-Liga hat Nationaltrainer Ronald Koeman ein konsequenteres Durchgreifen gegen Rassismus auf dem Spielfeld gefordert.

Man sei in den Niederlanden beim Thema Rassismus zu bequem, sagte Koeman dem Sportinfomationsdienst Deutschland. Er empfahl der Mannschaft, bei rassistischen Reaktionen der Zuschauer das Feld zu verlassen.



Beim Spiel des FC Den Bosch gegen Excelsior Rotterdam in der zweiten niederländischen Liga am Sonntag war Excelsior-Spieler Ahmad Mendes Moreira mehrfach von den Den Bosch-Fans rassistisch beleidigt worden. Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin das Spiel, die Partie wurde aber in Absprache mit Excelsior-Kapitän Danny Verbeek fortgesetzt. Es war das erste Mal, dass im niederländischen Profifußball ein Schiedsrichter ein Spiel wegen Rassismus unterbrochen hatte. Der niederländische Fußballverband KNVB und der FC Den Bosch haben eine Untersuchung angekündigt.



Auch der niederländische Profifußballer Georginio Wijnaldum, der beim FC Liverpool unter Vertrag steht, zeigte sich entsetzt. Er habe nicht für möglich gehalten, dass so etwas in den Niederlanden passieren könne. Wenn sich etwas Vergleichbares in der britischen Liga ereignete, würde er sofort das Spielfeld verlassen, erklärte Wijnaldum. Gleichzeitig forderte er eine harte Reaktion auch aus der Politik auf rassistische Vorfälle. Als Spieler könne man nichts dagegen tun. Es sei ein gesellschaftliches Problem.