Mit einer Gedenkfeier in Amsterdam haben die Niederlande an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und militärischer Friedenseinsätze erinnert.

König Willem-Alexander und seine Frau Máxima legten einen Kranz am nationalen Monument für die Kriegsopfer auf dem Dam nieder, dem zentralen Platz der Hauptstadt. Um 20 Uhr stand das öffentliche Leben für zwei Schweigeminuten still. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier zum zweiten Mal auf einem fast menschenleeren Platz statt.



Jedes Jahr gedenken die Niederländer am 4. Mai der Kriegsopfer. Am 5. Mai feiern sie die Befreiung von der deutschen Gewaltherrschaft 1945. Aus diesem Anlass wird morgen Bundeskanzlerin Merkel über eine Live-Verbindung die Freiheitsrede in Den Haag halten.



Die Niederlande waren von 1940 bis 1945 von deutschen Truppen besetzt. 250.000 Niederländer verloren nach Schätzungen während des Zweiten Weltkrieges ihr Leben. Über 100.000 jüdische Einwohner wurden von Nationalsozialisten ermordet.

