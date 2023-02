Sturmflut-Opfer

70. Jahrestag der Jahrhundertsturmflut der Nordsee (inp / dpa / inp)

Am 1. Februar 1953 kamen 1.836 Menschen ums Leben, als viele Nordseedeiche infolge einer Springflut brachen. Bis nach Rotterdam wurde Land überflutet. Mehr als 100.000 Menschen verloren ihr Obdach. Es war die folgenschwerste Naturkatastrophe des Landes im vergangenen Jahrhundert.

Der niederländische Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, Harbers, sagte am Nationalen Monument für die Opfer in Ouwekerk, sein Land sei inzwischen das am besten geschützte Delta der Welt. Dennoch sei die Arbeit am Hochwasserschutz niemals abgeschlossen.

