150. Jahrestag

Diese Zeichnung aus dem Jahr 1806 zeigt die Übergabe von Sklaven an niederländische Geschäftsleute in der ehemaligen Kolonie Niederländisch-Guyana, dem heutigen Suriname. (IMAGO / Gemini Collection / IMAGO / Gemini)

Bei der nationalen Feier in Amsterdam wird erwartet, dass König Willem-Alexander offiziell für das Unrecht um Entschuldigung bittet. An der Veranstaltung nimmt auch Ministerpräsident Rutte teil. Er hatte bereits im Dezember im Namen der Regierung um Entschuldigung gebeten. Mitglieder seines Kabinetts wollen derweil den Gedenkfeiern in den früheren Kolonien Suriname und auf sechs Karibikinseln beiwohnen.

Am 1. Juli 1863 hatten die Niederlande als eines der letzten Länder Europas die Sklaverei abgeschafft. Die Kolonialmacht hatte zuvor in über 200 Jahren schätzungsweise 600.000 Menschen versklavt.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.