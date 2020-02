Hinter den mit Sprengstoff versehenen Briefen in den Niederlanden stecken offenbar Erpresser.

Unbekannte hätten eine nicht näher erläuterte Summe an der digitalen Kryptowährung Bitcoin gefordert, teilte die Polizei in Amsterdam mit. Andernfalls würden weitere Briefe mit Sprengstoff verschickt. Am Morgen waren in Amsterdam und Kerkrade nahe der deutschen Grenze in zwei Unternehmen mit Sprengstoff präparierte Briefe explodiert. Verletzt wurde niemand.



Bereits in den vergangenen Wochen waren bei anderen Firmen und Organisationen Briefe angekommen, die mit Sprengstoff gefüllt waren. Bislang war es aber nie zu einer Explosion gekommen.