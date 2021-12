Der niederländische Regierungschef Rutte hatte gestern einen neuen Corona-Lockdown verkündet, der ab heute gilt. (Robin Utrecht/ANP/dpa)

Höchstens vier Gäste zu Weihnachten

Auch Kontaktbeschränkungen werden verhängt. Zu Hause darf man in den Niederlanden nun in der Regel nur noch zwei Gäste empfangen - nur zu Weihnachten sind vier erlaubt. Der Lockdown soll zunächst bis zum 14. Januar des kommenden Jahres gelten. Eine Ausgangssperre werde es vorerst nicht geben, sagte Rutte gestern bei einer Pressekonferenz.

Ein Beratergremium der Regierung hatte zu dem strengeren Lockdown geraten. Es müsse Zeit gewonnen werden, um so viele Menschen wie möglich mit einer Booster-Impfung vor einer Infektion zu schützen, hieß es.

Bisher galt in dem Land mit etwa 17,5 Millionen Einwohnern ein "Abend-Lockdown". Die meisten Geschäfte, Gaststätten sowie Kultur- und Sporteinrichtungen mussten um 17 Uhr schließen. In Erwartung des vollständigen Lockdowns gingen gestern noch einmal viele Menschen in den Innenstädten einkaufen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird in den Niederlanden aktuell mit 617 angegeben und ist damit fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Zuletzt hat sich dort auch die Omikron-Variante rasch verbreitet. In Amsterdam verdoppelt sich die Zahl der Infektionen alle zwei bis drei Tage. Experten rechnen damit, dass Omikron dort noch vor Weihnachten dominant sein wird.

