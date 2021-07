Mehr als eine Woche nach dem Anschlag auf ihn ist der niederländische Investigativreporter Peter de Vries gestorben.

Das teilte die Familie in Amsterdam mit. In einer Erklärung hieß es, man sei unglaublich stolz auf de Vries und zugleich untröstlich. Er habe nach seiner Überzeugung gelebt, auf den Knien zu sein sei nicht der Weg, frei zu sein.



Der Journalist war am 6. Juli nach einem Fernsehauftritt auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Seither befand er sich im Krankenhaus.



Der 64-Jährige galt als der prominenteste Journalist des Landes. Er war unter anderem als Sprecher von Kriminalitätsopfern bekannt. Medienberichten zufolge agierte er zuletzt als Vertrauensperson des wichtigsten Kronzeugen in einem Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenboss.

