Die Proteste in den Niederlanden gegen die nächtliche Ausgangssperre dauern an.

Am späten Abend kam es in etwa zehn Städten zu Ausschreitungen, darunter in Den Haag, Tilburg, Venlo, Enschede und Roermond. Polizisten wurden mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen. In Den Haag steckten die Demonstrierenden Autos in Brand. Zuvor hatte die Polizei bereits in Amsterdam und Eindhoven mit Wasserwerfern vorab verbotene Demonstrationen beendet.

In Eindhoven wurden mehrere Autos angezündet und Geschäfte geplündert. Auch in Amsterdam eskalierte eine nicht genehmigte Demonstration. Hunderte Menschen hatten sich dort versammelt. Sie warfen mit Steinen und zündeten Feuerwerkskörper. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Mehr als 100 Personen wurden festgenommen.



Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatte die Regierung Rutte eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 4-Uhr-30 morgens verhängt. Sie trat am Samstagabend in Kraft.

