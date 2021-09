In den Niederlanden ist ein Mann wegen des Diebstahls von Gemälden von Vincent van Gogh und Frans Hals zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in Lelystad befand ihn für schuldig, hinter den Diebstählen der Bilder "Der Pfarrgarten von Nuenen im Frühjahr" und "Zwei lachende Jungen" zu stehen. Der 59-Jährige bestreitet dies. An den Tatorten wurde allerdings seine DNA gefunden.



Die Gemälde sind bislang nicht wieder aufgetaucht. Der Van Gogh wurde im März vergangenen Jahres aus dem Singer-Laren-Museum in Laren entwendet, als das Haus wegen der Corona-Pandemie geschlossen war. Der Wert wird niederländischen Medienberichten zufolge auf bis zu sechs Millionen Euro geschätzt.



Hals' Bild aus dem 17. Jahrhundert wurde im August vergangenen Jahres aus dem Museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam gestohlen, wie schon zwei Mal zuvor in den Jahren 1988 und 2011.

