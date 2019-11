Bei den 25 auf einer Nordseefähre in einem Kühllaster entdeckten Migranten soll es sich überwiegend um Menschen aus Kuwait und dem Irak handeln.

Das teilte die Polizei in Rotterdam mit. Die Ermittlungen dauerten jedoch noch an. Der Fahrer des Kühllasters wurde festgenommen. Es ist noch unklar, ob der Rumäne von den Menschen in dem Kühlauflieger wusste. Die 25 Migranten waren gestern auf einer dänischen Frachtfähre entdeckt worden. Das Schiff war auf dem Weg vom niederländischen Hafen Vlaardingen bei Rotterdam ins englische Felixstowe.



Im Oktober waren in einem Kühllaster östlich von London 39 Leichen entdeckt worden.