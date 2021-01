Der mutmaßliche Chef des größten Drogenkartells Asiens ist in den Niederlanden gefasst worden.

Die Festnahme des weltweit gesuchten gebürtigen Chinesen Tse Chi Lop erfolgte auf Ersuchen der Bundespolizei, wie die australischen Behörden mitteilten. Tse, der die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, führt nach Einschätzung der UNO-Organisation zur Drogenbekämpfung mutmaßlich das Kartell Sam Gor an, das weltweit mit illegalen Methamphetamin-Produkten handelt. Sam Gor steht im Verdacht, seine Einnahmen aus dem illegalen Drogenhandel durch Investitionen in Immobilien zu waschen. Australien wirft dem Kartell vor, große Mengen Drogen in das Land geschmuggelt zu haben.

