In Amsterdam ist ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrormiliz IS festgenommen worden.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilte, steht der 29-jährige russische Staatsbürger im Verdacht, Geld an mutmaßliche Mittäter in Syrien überwiesen zu haben. Der Mann war den Angaben zufolge schwerpunktmäßig in Berlin und Brandenburg aktiv. Als er von den Ermittlungen gegen ihn erfuhr, hat er sich den Angaben zufolge nach Südamerika abgesetzt. Zielfahnder aus Brandenburg hätten aber seinen Aufenthaltsort ausfindig gemacht, so dass der Verdächtige bei der Einreise in die Niederlande auf dem Flughafen Amsterdam gefasst werden konnte.