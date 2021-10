In den Niederlanden wird nach der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen ein starker Anstieg der Infektionen verzeichnet.

Wie das zuständige Reichsinstitut für Gesundheit und Umwelt in Den Haag mitteilte, nahm die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen um 44 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zu. Auch die Todesfälle nahmen zu. Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern stieg in den Niederlanden so stark an, dass wieder Operationen abgesagt werden mussten. Etwa 80 Prozent der Covid-Patienten sind nicht geimpft.



Die Behörde sieht nach eigenen Angaben einen direkten Zusammenhang dieser Entwicklung mit der Lockerung der Schutzmaßnahmen vor etwa drei Wochen. Damals war unter anderem die Maskenpflicht weitgehend aufgehoben worden.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.