Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra (Andreea Alexandru/AP)

Die Entscheidung fiel in einer Kabinettssitzung in Den Haag. Die Personalentscheidung wurde nötig, weil der bisherige niederländische EU-Kommissar Timmermans sein Amt abgegeben hatte. Er kandidiert bei der Parlamentswahl in den Niederlanden im November. Timmermans strebt das Amt des Ministerpräsidenten an.

