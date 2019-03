Nach den tödlichen Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht will das niederländische Parlament heute der Toten gedenken.

Dies berichten Medien des Landes. Die Fahnen sollen auf Halbmast wehen. Nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters sind die Hintergründe immer noch unklar. Der Mann hatte gestern in der Straßenbahn drei Menschen erschossen und fünf weitere verletzt, drei von ihnen schwer. Anschließend floh er, konnte später aber nach einer mehrstündigen Großfahndung verhaftet werden. Der gebürtige Türke soll heute weiter vernommen werden, ebenso zwei weitere festgenommene Verdächtige.



Neben einem terroristischen Motiv schließen die Ermittler auch ein Familiendrama nicht aus. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete unter Berufung auf Familienmitglieder, der Mann habe zunächst auf eine Verwandte geschossen und später auf Menschen, die der Frau zur Hilfe kommen wollten. Das niederländische Justizministerium bestätigte, dass der 37-Jährige mehrfach vorbestraft ist - unter anderem wegen versuchten Mordes.