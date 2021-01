In den Niederlanden hat sich die Polizei besorgt über Gruppen geäußert, die Jagd auf angebliche Pädophile machen.

Ein Sprecher der Polizei der östlichen Region des Landes sagte der Deutschen Presse-Agentur, es mehrten sich die Fälle, in denen Menschen von selbsternannten Pädophilen-Jägern misshandelt worden seien. Er warnte davor, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Die Verfolgung von Kindesmissbrauch sei Sache der Polizei.



Zuletzt waren in den Niederlanden mehrere Fälle bekanntgeworden, bei denen Männer über einen Internet-Chat zu einem angeblichen Treffen mit einem Kind gelockt und dort von Jugendlichen misshandelt wurden. Im vergangenen Jahr war so ein 73-jähriger Mann getötet worden. Die Polizei geht davon aus, das es zudem eine gewisse Dunkelziffer an Fällen gibt, weil manche Opfer aus Scham keine Anzeige erstatten.

