In den Niederlanden hat Ministerpräsident Rutte den Wegfall der Abstandsregel angekündigt.

Rutte erklärte in Den Haag, der verpflichtende Sicherheitsabstand von einem Meter 50 wegen der Coronapandemie entfalle ab dem 25. September. Er bestätigte damit gestrige Medienberichte. Nach den Angaben des Ministerpräsidenten wird stattdessen ein sogenannter Corona-Pass für Gaststätten, Sportveranstaltungen und Kultur eingeführt. Besucher müssen damit nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.



Viele andere Corona-Schutzmaßnahmen bleiben in dem Land dagegen bestehen, darunter die Maskenpflicht für Busse, Bahnen, Züge und auf Flughäfen. Diskotheken und Clubs dürfen zwar wieder öffnen, müssen aber wie alle anderen Gaststätten um Mitternacht schließen.



Kürzlich war in Dänemark wegen der dortigen hohen Impfquote der Verzicht auf nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen erklärt worden.

