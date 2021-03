Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden zeichnet sich eine vierte Amtszeit von Ministerpräsident Rutte ab.

Prognosen zufolge erreicht seine konservativ-liberale Partei VVD 36 der 150 Sitze im Unterhaus. Der links-liberale Koalitionspartner D66 verbessert sich demnach auf 27 Sitze. Die größte Oppositionspartei, die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders, verliert drei auf 17 Sitze. Der Erhebung zufolge werden künftig insgesamt 17 Parteien in der Kammer vertreten sein, zwei mehr als bisher.



Der 54-jährige Rutte ist seit 2010 Ministerpräsident. Seine Regierung hatte im Januar ihren Rücktritt erklärt, war aber kommissarisch im Amt geblieben. Hintergrund war ein Skandal um zu unrecht zurückgeforderte Kinderbeihilfen, was Tausende Familien in finanzielle Not getrieben hatte.



Im Falle einer Wiederwahl wäre Rutte der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte des Landes. Um eine Koalition zu bilden, ist er allerdings auf mehrere Partner angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.