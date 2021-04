Der niederländische Ministerpräsident Rutte hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament knapp überstanden.

Nach langer, bis tief in die Nacht dauernder Debatte sprach das Parlament in Den Haag allerdings mit großer Mehrheit seine tiefe Missbilligung für das Verhalten des Regierungschefs aus. Seine Glaubwürdigkeit sei ernsthaft beschädigt worden. Zuvor hatte Rutte die Abgeordneten um Verzeihung gebeten. Wo Vertrauen verletzt worden sei, werde er hart daran arbeiten, es wiederherzustellen. Zugleich erklärte er, Ministerpräsident der Niederlande bleiben zu wollen. Rutte war gut zwei Wochen nach der gewonnenen Parlamentswahl in politische Bedrängnis geraten. Ihm wird vorgeworfen, in einem Interview über die laufenden Sondierung-Gespräche gelogen zu haben.



Auch soll er den Eindruck erweckt haben, mit dem Abgeordneten Omtzigt einen unbequemen Kritiker aus den Reihen eines potenziellen Koalitionspartners loswerden zu wollen.

