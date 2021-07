Nach den Schüssen auf den prominenten niederländischen Kriminalreporter Peter de Vries in Amsterdam sind drei Verdächtige festgenommen worden.

Zu den möglichen Hintergründen der Tat wurde noch nichts mitgeteilt. Die Ermittler setzten eine Sonderkommission ein. De Vries war am Abend mit einem Kopfschuss ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Angriff erfolgte, als der 64-Jährige nach einer Sendung ein TV-Studio verließ. Zurzeit ist er in einem Prozess gegen das Organisierte Verbrechen die Vertrauensperson eines Kronzeugen. 2019 war der Anwalt dieses Kronzeugen erschossen worden.



Ministerpräsident Rutte sprach von einem Anschlag auf den freien Journalismus. Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima, das auf Staatsbesuch in Deutschland ist, äußerte sich "tief schockiert".

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.