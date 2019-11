In den Niederlanden hat es bei den traditionellen Nikolaus-Ankunftsfeiern Proteste gegeben.

Am Rande des zentralen Umzugs in Apeldoorn mit rund 25.000 Besuchern wurden mehrere Personen festgenommen. Bei ihnen handelt es sich laut Berichten um Mitglieder des niederländischen Ablegers der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung.



Der Tradition zufolge kommt der Nikolaus - oder "Sinterklaas" - jedes Jahr mit einem Dampfschiff in die Niederlande. Mit an Bord: Ein Schimmel und jede Menge "Zwarte Pieten". Sie sind der Legende nach die Gehilfen des Nikolaus. Bis zur Bescherung am 5. Dezember verteilen sie an die Kinder kleine Geschenke und rutschen dabei durch die Schornsteine der Häuser.



Die Kontroverse dreht sich um das Aussehen der "Zwarten Pieten". Traditionell tragen sie ein Pagenkostüm, die Darsteller sind schwarz angemalt. Kritiker sehen darin ein Symbol der Sklavenzeit und eine Diskriminierung von Menschen mit dunkler Hautfarbe. Seit einigen Jahren wird jedes Jahr um die Zeit der Ankunft von Sinterklaas die Forderung laut, die "Zwarten Pieten" abzuschaffen. Als Kompromiss waren die Darsteller der "Pieten" bei der zentralen Ankunftsfeier in Apeldoorn sowie in anderen Städten diesmal nicht schwarz geschminkt, sondern trugen Rußflecken im Gesicht.