Fast sieben Jahre nach dem Abschuss von Passagierflug MH17 über der Ostukraine wird heute in den Niederlanden das Hauptverfahren gegen vier mutmaßliche Täter eröffnet.

Angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer. Keiner von ihnen ist in dem Verfahren anwesend. Der Staatsanwaltschaft zufolge war die Boeing 777 der Malaysia Airlines am 17. Juli 2014 über der umkämpften Ostukraine von prorussischen Rebellen abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die meisten von ihnen waren Niederländer.

