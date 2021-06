Knapp sieben Jahre nach dem Abschuss einer Passagiermaschine über dem Osten der Ukraine hat in den Niederlanden der Strafprozess begonnen.

In Abwesenheit der vier Angeklagten leitete das Strafgericht in einem besonders gesicherten Gebäude am Amsterdamer Flughafen das Hauptverfahren ein. Das Gericht werde das umfangreiche Dossier neutral und unvoreingenommen präsentieren, sagte der Vorsitzende Richter. Die Angehörigen sollten endlich Klarheit bekommen. Bis jetzt habe niemand auch nur in Teilen die Verantwortung für den Absturz übernommen. Die Angehörigen sollen im September zu Wort kommen.



Die Staatsanwaltschaft klagt drei Russen und einen Ukrainer wegen Mordes an 298 Menschen an. Die Männer sollen als hohe Funktionäre der prorussischen Rebellen für den Abschuss der Maschine mit einer russischen Luftabwehrrakete verantwortlich sein. Die Boeing flog damals über umkämpftes Gebiet in der Ostukraine. Alle Insassen starben. Da die meisten Opfer aus den Niederlanden kamen, wird dort auch der Prozess geführt.



Die vier Angeklagten sollen sich derzeit in Russland aufhalten. Nur einer wird von einem Anwalt vertreten.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.