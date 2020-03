In den Niederlanden beginnt heute der Strafprozess um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine.

Dabei waren im Juli 2014 alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen, die meisten davon Niederländer. Angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer. Die Europäische Union erklärte, der Prozessauftakt sei ein Meilenstein, um die Wahrheit herauszufinden und Gerechtigkeit für Opfer und Angehörige zu erreichen.



Hintergrund ist der Krieg in der Ostukraine. Nach Darstellung der Ermittler wurde das Flugzeug von einem Luftabwehrsystem des Typs Buk mit einer Rakete russischer Bauart abgeschossen. Die Angeklagten sollen das System von der russischen Armee besorgt und den Transport über die Grenze organisiert haben. Die Beschuldigten weisen das zurück. Die russische Regierung verwahrte sich erneut gegen den Vorwurf, nicht an der Aufklärung der Umstände mitzuwirken.