Im Zusammenhang mit einem vereitelten Terroranschlag hat die niederländische Polizei die Wohnungen von sieben festgenommenen Männern durchsucht.

Wie die Staatsanwaltschaft in Den Haag mitteilte, wurden dabei große Mengen an Materialien sichergestellt, die zur Herstellung von Bomben geeignet sind, etwa Dünger mit Ammoniumnitrat.



Die sieben Verdächtigen waren gestern in Arnheim und in Weert festgenommen worden. Sie erschienen heute erstmals vor dem Ermittlungsrichter. Ihr Ziel war demnach ein Anschlag auf eine Großveranstaltung gewesen. Zudem sollen sie geplant haben, an einem weiteren Ort eine Bombe in einem Fahrzeug zu zünden.



Der Razzia waren monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Im Zentrum stand dabei ein 34-Jähriger mit irakischen Wurzeln.