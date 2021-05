Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach wird nach Deutschland ausgeliefert. Das teilte das zuständige Gericht in Amsterdam mit. Drach war im Februar in den Niederlanden verhaftet worden. Er soll unter anderem an drei Raubüberfällen auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main beteiligt gewesen sein.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte deshalb einen Antrag auf Auslieferung gestellt. Drach befand sich seit 2013 wieder auf freiem Fuß. Er hatte 1996 gemeinsam mit Komplizen den Hamburger Soziologen und Erben des Tabak-Konzerns, Jan Philipp Reemtsma, entführt und nach 33 Tagen nach Zahlung eines Lösegelds wieder freigelassen. Zwei Jahre später wurde Drach in Argentinien gefasst und Ende 2000 in Hamburg zu vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Zum Verbleib des Lösegelds hatte Drach stets geschwiegen. Bei einer Verurteilung wegen der Transporterüberfälle droht Drach erneut eine lange Haftstrafe.

