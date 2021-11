Die Niederlande steuern angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen auf einen neuen Teil-Lockdown zu.

Das berichten niederländische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. So solle ab morgen ein eingeschränkter Shutdown von drei Wochen beginnen, Gaststätten und die meisten Geschäfte müssten dann um 19 Uhr schließen.



Die geschäftsführende Regierung will im Laufe des Tages über die neuen Maßnahmen entscheiden, auch über die Einführung der 2G-Regel für Gaststätten, Kultur und Sport. Für den Abend ist eine Pressekonferenz angekündigt.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Niederlanden liegt derzeit über 500.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.