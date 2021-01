Nur wenige Wochen vor der Parlamentswahl ist die niederländische Regierung in einer Krise.

Das Kabinett von Ministerpräsident Rutte will heute über politsche Konsequenzen einer Affäre um Kinderbeihilfen beraten. Ein kollektiver Rücktritt wird nicht ausgeschlossen. Anlass der Krise ist ein vernichtendes Urteil einer parlamentarischen Untersuchungskommission über das Vorgehen der Regierung Rutte, der Behörden und Justiz, das zu der Affäre geführt hatte. Die Basisprinzipien des Rechtsstaates seien verletzt worden, hieß es. Die niederländischen Steuerbehörden hatten jahrelang rund 20.000 Eltern zu Unrecht als Betrüger abgestempelt und Zehntausende Euro Beihilfen zurückgefordert. Dadurch waren Tausende Familien in finanzielle Not geraten.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.