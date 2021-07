In den Niederlanden breitet sich die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus immer schneller aus. Das Amt für Gesundheit und Umwelt meldete, dass die Reproduktionszahl, der sogenannte R-Wert, bei 2,17 liegt. Das bedeutet, dass 100 Infizierte im Durchschnitt 217 weitere Personen anstecken. Damit liegt der R-Wert so hoch wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie.

Die Zahl der gemeldeten Infektionen stieg zuletzt binnen eines Tages um 8.000.



Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern steigt allerdings bis jetzt nicht, weil viele jüngere Leute betroffen sind, die seltener schwer erkranken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 270, im Vergleich zu 6,5 in Deutschland.

Rutte entschuldigt sich für "Einschätzungsfehler"

Wegen der dramatischen Zunahme der Infektionszahlen hatte die Regierung bereits am Freitag einige Lockerungen wieder rückgängig gemacht. So wurden etwa Diskotheken und Nachtclubs erneut geschlossen und Festivals untersagt. Dies Orte

waren den Behörden zufolge die Hauptinfektionsherde in den vergangenen

zwei Wochen. Die Regierung war wegen der schnellen Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen Ende Juni heftig kritisiert worden . Premierminister Rutte hat sich inzwischen dafür entschuldigt und von einem "Einschätzungsfehler" gesprochen.

