Ein Offshore-Windpark in der Nordsee (Symbolbild). (dpa/Daniel Reinhardt)

Der militärische Informationsdienst der Niederlande, MIVD, erklärte in Den Haag, bereits vor einigen Monaten sei ein russisches Schiff in der Nordsee entdeckt worden, das Informationen über niederländische Windparks gesammelt habe. Dabei habe es sich um vorbereitende Handlungen für Störungen und Sabotage gehandelt. Die Küstenwache und die Marine hätten das Schiff aus den niederländischen Hoheitsgewässern herauseskortiert. Weiter hieß es, Russland sei auch sehr interessiert an Internetkabeln und Gasleitungen in der Nordsee. Damit werde deutlich, dass die Bedrohung der Niederlande konkreter sei als viele glaubten.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.