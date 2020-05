Mit Schweigeminuten haben die Niederländer am Abend an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert.

König Willem-Alexander und seine Frau Máxima legten in Amsterdam einen Kranz am Denkmal für die Kriegsopfer nieder. Der König rief dazu auf, den Krieg und das Unrecht nicht zu vergessen. Auch jetzt, 75 Jahre nach der Befreiung, sei der Krieg noch immer präsent, sagte er. Das Mindeste, was man tun könne, sei nicht wegzuschauen, nicht schönzureden.



Die Niederlande waren von 1940 bis 1945 von Deutschland besetzt. Am 4. Mai wird traditionell der Toten gedacht. Am 5. Mai feiern die Niederlande den Befreiungstag.