Wassermangel

Wegen Wassermangels haben die Niederlande einen Notfallplan in Gang gesetzt. (picture alliance / Zoonar)

Die Regierung setzte einen Notfallplan in Gang. Wie der Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, Harbers, mitteilte, werden die Wasservorräte des Landes von nun an zentral von einem Krisenteam verteilt. Dabei habe die Sicherheit der Deiche und der Naturschutz Priorität. Er rief die Bürger dazu auf, sparsam mit Wasser umzugehen. Harbers versicherte aber, dass ausreichend Trinkwasser vorhanden sei. Sollte die Trockenheit jedoch weiter anhalten, müssten einschneidende Maßnahmen ergriffen werden. In einigen Teilen des Landes ist es Landwirten bereits untersagt, ihre Felder zu bewässern. Mehrere Kanäle wurden für den Schiffsverkehr gesperrt. Wegen der niedrigen Wasserstände fließt teils Salzwasser aus dem Meer in die Flüsse.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.