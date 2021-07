In den Niederlanden haben Tausende Menschen dem ermordeten Reporter Peter de Vries die letzte Ehre erwiesen.

Einige standen Stunden vor dem Königlichen Theater Carré in Amsterdam an, in dem der Sarg des 64-Jährigen aufgebahrt war. Dieser war umgeben von Blumen und einem Rahmen mit einem Trikot des Fußballklubs Ajax Amsterdam. An der Fassade hing ein großes Porträt von de Vries mit der englischen Aufschrift: "On bended knee is no way to be free" - etwa: Auf Knien gibt es keine Freiheit.



De Vries wurde am 6. Juli auf einer Amsterdamer Straße niedergeschossen, nachdem er in einer Fernsehsendung aufgetreten war. Das Attentat auf den bekanntesten Kriminalreporter des Landes schockierte die Öffentlichkeit. Er hatte in zahlreichen bislang ungelösten Fällen recherchiert und sich zudem dafür eingesetzt, unschuldig Verurteilte zu rehabilitieren.



Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Zuletzt war de Vries in einem Prozess Berater und Vertrauter eines Zeugen gegen einen mutmaßlichen Gangsterboss.

