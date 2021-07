In den Niederlanden haben wegen des Hochwassers tausende Menschen ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit gebracht.

Unter anderem ist die Stadt Venlo im Süden des Landes mit 100.000 Einwohnern betroffen. Ministerpräsident Rutte erklärte das Hochwasser in der Provinz Limburg zu einer nationalen Katastrophe. Feuerwehrleute bemühen sich derzeit, Deiche zu verstärken und Einwohner wegzubringen. In Belgien ist vor allem die Provinz Lüttich betroffen. In dem Land gab es mindestens 20 Todesopfer.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.